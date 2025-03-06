Saat 21.00’da başlayacak tasavvuf musiki dinletisi, Ramazan ayının manevi atmosferini Kahramanmaraşlılarla buluşturacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Kahramanmaraş’ta Ramazan Çok Güzel” mottosuyla gerçekleştirdiği etkinliklerle şehrin dört bir yanında Ramazan coşkusunu yaşatmaya devam ediyor.

Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak düzenlenen programlar kapsamında, sevilen sanatçı Ahmet Özhan’ın katılımıyla özel bir tasavvuf musiki dinletisi gerçekleştirilecek. 7 Mart Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 21.00’da başlayacak olan etkinlik, müzikseverler için unutulmaz bir gece sunacak.

Tasavvuf musikisinin usta ismi Ahmet Özhan, Kahramanmaraşlı sanatseverler için birbirinden değerli eserleri seslendirecek. Manevi duyguların zirveye ulaşacağı dinletide, Ramazan ayının ruhuna uygun ilahiler ve tasavvuf müziğinin seçkin eserleri yankılanacak. Geçmişten günümüze uzanan derinlikli repertuvarı ve eşsiz yorumu ile sahne alacak olan Özhan, dinleyicilere huzur dolu anlar yaşatacak. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini şehre yaymak adına düzenlediği bu anlamlı programa tüm vatandaşları davet ediyor.