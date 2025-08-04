Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “2025 Aile Yılı” kapsamında bu yıl “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, şehrin sosyal hayatına canlılık katmaya devam ediyor. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği fuar, KAFUM Fuar Alanı’nda binlerce misafiri ağırlamayı sürdürüyor.

Etkinlik takvimi kapsamında 5 Ağustos Salı günü, aile bireylerini aynı sahnede buluşturacak özel bir program daha gerçekleştirilecek. Türkiye’nin sevilen yazar ve sanatçılarından Mehmet Ercan’ın sunumuyla sahne alacak “Aileler Yarışıyor” programı, fuara gelen ziyaretçilere keyifli ve unutulmaz anlar yaşatacak.

Eğlence ve bilginin harmanlandığı yarışma programında, farklı yaş gruplarından aile üyeleri hem takım ruhunu pekiştirecek hem de izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Saat 21.00’da başlayacak programda katılımcı aileler arasında gerçekleşecek dostane rekabet, fuar atmosferine neşe katacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar programa davet edilirken, fuar boyunca sürecek etkinliklerin takvimi ve detaylarına https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/07/31/geleneksel-agustos-fuari-etkinlik-takvimi adresinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.