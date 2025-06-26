AK Parti Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir, yapılan hizmetleri mahalle muhtarlarıyla birlikte sahada inceledi.

AK Parti Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir, mahallelerde tamamlanan ve devam eden belediye çalışmalarını yerinde görmek üzere incelemelerde bulundu.

İlk durağı Büyükkızılcık Mahallesi olan Başkan Özdemir, burada Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kaldırım ve mezarlık parke çalışmalarını Büyükkızılcık Mahalle Muhtarı Mehmet Kökkaya ve Mahalle Başkanları ile birlikte inceledi.

Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği çalışmaların tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Özdemir, “Büyükkızılcık Mahallemize yapılan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” dedi.

İkinci inceleme noktası ise Harbiye Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Hacimirza Caddesi üzerindeki bakım ve onarım çalışmalarını yerinde değerlendiren Özdemir’e, Harbiye Mahalle Muhtarı Kürşat Tüylü ve Hacimirza Mahalle Muhtarı Hayati Elbistan eşlik etti.

Yapılan çalışmaların mahallelerin çehresini değiştirdiğini vurgulayan Özdemir, “Göksun’umuzun her mahallesinde Büyükşehir Belediyemizin emeği, hizmeti var. Vatandaşımızın konforu ve güvenliği için yapılan tüm çalışmaların takipçisiyiz. Başkanımız Fırat Görgel’e bölge halkı adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.