Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi programa katılmak üzere şehre gelen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile 6 Şubat depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi’nde devam eden TOKİ Konutları ve rezerv alan içerisinde iş yeri bulunan esnaflar için Piazza AVM yanında oluşturulan geçici çarşıda incelemelerde bulundu. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül’ün de yer aldığı incelemelerde heyet, alanda yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

“Ekipler Gecesini Gündüzüne Katarak Çalışıyor”

Alan ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Programı kapsamında şehrimize gelen Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan ile Ebrar Sitesi’nde devam eden TOKİ Konutlarını ve kentsel tasarım alanında kalan esnaflarımız için oluşturduğumuz geçici çarşıdaki devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Projelerin taahhüt edilen sürede tamamlanması için ekipler gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Hedefimiz en kısa sürede hak sahiplerine evlerini ve iş yerlerini teslim ederek normal yaşama dönmelerini sağlamak” cümlelerini kaydetti.

“Geçici Çarşıda Alt ve Üstyapı İmalatları Sürüyor”

Piazza AVM yanında yapımı devam eden geçici iş yerlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, “Şehir merkezimizdeki rezerv alan içerisinde iş yeri bulunan esnaflarımız için AVM’nin yanında çarşı oluşturuyoruz. Burada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde de bu projemizi tamamlayıp esnaflarımızın bu alana taşınmasını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.