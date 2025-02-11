Gül, mesajında 12 Şubat'ın Maraşlıların istiklal mücadelesinde destan yazdığı, milletin azim ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği kurtuluş günü olduğunu vurguladı. Vatan, bayrak ve istiklal uğruna canlarını feda eden kahramanların asla unutulmayacağını belirten Gül, asırlardır al bayrağın gölgesinde yaşadığımız bu toprakların ilelebet bizim kalacağını ifade etti.

Maraş'ın kurtuluşunun bir destan olduğunu ve bu destanın yazılmasında merhum Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in "Alem-i İslam'a Hitap" adlı beyannamesinin önemine değinen Gül, merhum Sütçü İmam'ın ilk kurşunu sıkmasıyla başlayan kurtuluş ruhunun, Kısakürek'in beyannamesiyle Maraş halkında vücut bulduğunu kaydetti.

Ecdadımızın 105 yıl önce düşman işgalinden temizleyerek bize emanet bıraktığı, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu aziz toprakların değerini bilip bugün de, geçmişten aldığımız güçle istiklalimizi muhafaza etmek, istikbalimizi temin etmek için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Gül, bu günlerin birlik ve beraberliğimize vesile olması gerektiğini ifade etti.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır, gazilere sağlık ve afiyet dileyen Gül, Milli Mücadelemizin 105. yılında; yüzyıldır sönmeyen bağımsızlık ateşi, yüz yıldır süren inanç ve yüzyıllarca sürecek milli mücadele ruhuna ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygıyla, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı "Madalyalı Kahraman Şehrimizin" kurtuluşunun 105. yılını kutladığını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, şükran ve saygıyla andığını belirtti.

Gül, mesajını 12 Şubat Kurtuluş Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak, sevgi, saygı ve selamlarını sunarak tamamladı.