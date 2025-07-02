Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi temas ve görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara’da önemli buluşmalar gerçekleştirdi. Başkan Görgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek Kahramanmaraş’ın sanayi altyapısı, teknoloji yatırımları ve kalkınma hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen görüşmeye; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş MilletvekilleriMevlüt Kurt ve Mehmet Şahin ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül de katıldı. Görüşmede, Kahramanmaraş’ın mevcut sosyoekonomik yapısı detaylı şekilde ele alınırken; şehrin yeniden imarı, sanayinin daha rekabetçi hale getirilmesi, organize sanayi bölgelerinin kapasitesinin artırılması ve yerli üretimin desteklenmesi gibi başlıklar gündemdeydi. Deprem sonrası dönemde şehrin toparlanma sürecinin hızlandırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi.

“Şehrimiz İçin Bakanlıklarımızla Yakın Temas İçerisindeyiz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın yeniden ayağa kalkması ve ekonomik olarak güçlenmesi için Bakanlıklarımızla yakın temaslarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a şehrimizin ihtiyaç ve beklentilerini aktardık. Sanayi altyapısından teknolojik dönüşüme, genç girişimcilerin desteklenmesinden organize sanayi bölgelerine kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah bu görüşmelerimiz Kahramanmaraş’ımız için çok verimli sonuçlar doğuracak” dedi.