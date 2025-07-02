Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2024 listesinde 155. sıraya yükselen Kipaş Pazarlama, geçen yıla göre 30 basamak birden tırmanarak hem performansını hem de vizyonunu ortaya koydu. Sektörelbazda ise Türkiye genelinde 7. sırada yer alarak, kendi alanındaki en güçlü ihracatçı şirketlerden biri olarak kayıtlara geçti.

2023 yılında 150 milyon doları aşan ihracat rakamını, 2024 yılında 178,4 milyon dolara çıkaran Kipaş Pazarlama, böylece ihracatını %18,9 oranında artırarak dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi. Bu yükseliş, sadece rakamsal bir başarı değil; aynı zamanda şirketin stratejik vizyonunun, global pazarlara uyum kabiliyetinin ve uzun vadeli planlarının somut bir göstergesi oldu.

Türkiye’nin İhracat Gücü Konumunda

Kipaş Pazarlama, Kipaş Holding’in tekstil, çimento, enerji, kağıt ve lojistik gibi temel sektörlerdeki üretim gücünü dünya pazarlarıyla buluşturan ana dış ticaret şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Bugün Kipaş ürünleri Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada 100’ü aşkın ülkeye ulaşıyor. Bu güçlü ihracat ağı, Türkiye’nin küresel pazardaki etkinliğini artıran önemli yapı taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Küresel ticarette yaşanan dalgalanmalara ve zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdüren Kipaş Pazarlama, yüksek teknolojiye dayalı üretim gücü, lojistik kabiliyeti ve profesyonel kadrosuyla Türkiye’nin dış ticaret vizyonuna değer katıyor. Şirketin elde ettiği bu sıralama başarısı, aynı zamanda Kipaş Holding’in sürdürülebilirlikten inovasyona uzanan geniş kalkınma stratejisinin de güçlü bir yansıması.

Kahramanmaraş’tan Doğan Uluslararası Vizyon

TİM verilerine göre bu yıl Kahramanmaraş’tan toplam 6 şirket, Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına girmeyi başardı. Bu şirketler arasında en yüksek sıraya yerleşen ise Kipaş Pazarlama oldu. Kipaş, yalnızca kendi performansıyla değil, aynı zamanda şehrin ihracat potansiyelini yukarı taşıyan bir lokomotif olarak öne çıktı.

Kahramanmaraş’ta doğan bir sanayi vizyonunun, uluslararası arenada bu denli güçlü bir karşılık bulması; bölgesel kalkınmanın ve yerelden globale uzanan başarı hikâyelerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Kipaş Pazarlama’nın TİM 1000 listesinde elde ettiği bu başarı, sadece şirketin değil, aynı zamanda Anadolu sanayisinin dünyaya açılan yüzü olma potansiyelini de temsil ediyor.