Toplantıda, ilçenin kalkınmasına yönelik projeler, altyapı ve üstyapı yatırımları, kentsel planlama süreçleri ile vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmet başlıkları ele alındı. Gündeme alınan maddeler, yapılan değerlendirmelerin ardından karara bağlandı.

YERİNDE DÖNÜŞÜMDE YOĞUN MESAİYE TEŞEKKÜR

Meclis toplantısında öne çıkan başlıklardan biri ise yerinde dönüşüm ruhsatlarına ilişkin yürütülen yoğun çalışma süreci oldu. Geçtiğimiz ay, yerinde dönüşüm kapsamında vatandaşların başvurularının hızla değerlendirilmesi ve sürecin aksatılmadan ilerlemesi için büyük bir gayret gösteren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibi, toplantı sırasında Belediye Başkanı Mehmet Akpınar tarafından takdir edildi.

Başkan Akpınar, İmar ve Şehircilik Müdürü Ömer Taşdemir’e ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek plaket takdim etti. Konuşmasında, sürecin zorluklarına rağmen gösterilen özveriye dikkat çekti.

Başkan Akpınar, kısa bir konuşma yaparak şunları ifade etti: “Yaklaşık 15 günlük kısa bir zaman diliminde tarafımıza ulaşan 400’e yakın dosyanın 382’si eksiksiz şekilde onaylanarak büyük bir başarıya imza atılmıştır. Bu süreçte ekip arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeden gecelere kadar çalışmış, hafta sonları da dâhil olmak üzere sahada ve ofiste vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına anında çözüm üretmiştir. Tüm süreçlerde başvuru sahiplerine rehberlik edilmiş, hemşehrilerimizin yanında olunmuştur.”

Meclis gündemine ilişkin tüm detaylara, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.