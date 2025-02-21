İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 12 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla 400 Yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nin açıldığı hatırlatılarak, bu önemli yatırımın görmezden gelinmesini eleştirdi.

“Kahramanmaraş’ta Yatak Kapasitesi Artıyor”

Açıklamada, Kahramanmaraş’taki sağlık yatırımlarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

🔹 Şu anda Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin 600 yataklı ek binasının yapımı devam ediyor ve tamamlandığında toplam yatak kapasitesi 2600’e ulaşacak.

🔹 Önsen bölgesinde planlanan 1000 yataklı şehir hastanesi için proje ihalesi tamamlandı, yapım ihalesi aşamasına gelindi. Bu hastane tamamlandığında yatak kapasitesi 3600 olacak.

🔹 Daha önce yapımı olmadığı iddia edilen Nurhak Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

“Fizik Tedavi ve Diş Sağlığı Merkezleri Aktif Olarak Hizmet Veriyor”

Bazı iddialarda Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde fizik tedavi hizmetlerinin sunulmadığı öne sürülmüştü. İl Başkanlığı açıklamasında, hastanede Fizik Tedavi Polikliniği’nin aktif olduğu, ayrıca Yörükselim Ek Hizmet Binası’nda en yeni teknolojiye sahip “Yürüme Robotu” dahil tüm ekipmanların bulunduğu yataklı fizik tedavi ünitesinin hizmet verdiği vurgulandı.

Öte yandan Kahramanmaraş Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren 12 üniteli Diş Sağlığı Merkezi’nin bazı kesimler tarafından “Ne gereği var?” şeklinde eleştirilmesine de tepki gösterilerek, sağlık yatırımlarına yönelik bu bakış açısının kamuoyunun takdirine bırakıldığı ifade edildi.

“Halka Hizmet Anlayışımızdan Taviz Vermeyeceğiz”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, sağlık alanındaki yatırımları görmezden gelerek olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını ancak buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millete hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Halka hizmet, Hakk’a hizmet anlayışıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalara rağmen Kahramanmaraş için çalışmaya ve sağlık alanında yeni yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.”