Açıklamada, “Bugüne kadar özveriyle görev yapmış olan Hayrullah Koz başkanımıza teşekkür ediyor, yeni atanan başkanımız Mehmet Ali Şen’e başarılar diliyoruz. Partimize ve şehrimize hayırlı olsun,” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Ali Şen, daha önce de AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş, aynı zamanda Belediye Başkan aday adayı olarak partide aktif rol oynamıştı. Uzun yıllar boyunca parti içinde çeşitli görevlerde bulunan ve Türkoğlu ilçesinde sevilen bir isim olan Şen, bu yeni dönemde de ilçenin geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül de, Şen’in yeniden atanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Mehmet Ali Şen’e görevinde başarılar diliyor, bugüne kadar özverili çalışmalarıyla dikkat çeken önceki başkanımız Hayrullah Koz’a teşekkür ediyorum,” dedi.