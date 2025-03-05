Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Büyük Kongresi sonrasında, parti teşkilatında önemli görev değişiklikleri yaşandı. Bu çerçevede, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevine atanan isimler arasında Milletvekili Mevlüt Kurt da yer aldı.

Yeni göreviyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı’nın teklifi ile Büyük Kongremiz sonrasında Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başkanıma şükranlarımı sunuyor, Rabbimden hayırlı hizmetler yapmayı niyaz ediyorum."