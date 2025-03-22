Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in başkanlığında yapılan toplantıda, Erkenez OSB’nin 2025 yılına yönelik projeleri masaya yatırıldı. Bu projeler, sanayi büyümesi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik bir öneme sahip.

Aksu Çayı İçin Çevre Dostu Arıtma Tesisi Projesi

Toplantının en dikkat çeken konusu, Aksu Çayı’na yapılacak çevre dostu arıtma tesisi oldu. Vali Ünlüer, bu tesisin Kahramanmaraş’ın ekolojik dengesini korumada önemli bir rol oynayacağını belirtti. 2025 yılı itibariyle faaliyete geçmesi planlanan arıtma tesisi, bölgenin su kaynaklarını temizleyerek çevre kirliliğini azaltacak.

Sanayi Büyürken Çevre Korunacak

Aksu Çayı'na yapılacak arıtma tesisi ile birlikte, Kahramanmaraş'ta sanayi sektörü büyürken çevresel faktörlerin de korunması hedefleniyor. Erkenez OSB’nin altyapı projeleri, yeni yatırımcıların çekilmesi ve bölgedeki istihdam olanaklarının artırılması gibi önemli konular da ele alındı. Şehirdeki kalkınma stratejisi, sanayi ve çevre dostu projelerin uyumlu bir şekilde ilerlemesini sağlayacak.

Kahramanmaraş'ta Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemli Adımlar

Erkenez OSB’nin 2025 yılına yönelik projeleri, Kahramanmaraş’ın kalkınmasında sürdürülebilirlik ilkelerini temel alacak. Çevre dostu yatırımlar ve sanayi büyümesi arasındaki denge, şehrin geleceği için büyük önem taşıyor.