Burada konuşan Başkan Toptaş, “Down sendromlu bireylerimizin topluma tam ve eşit katılımını sağlamak, hayatlarını güzelleştirmek hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamda güzel bir ortam oluşturduk ve özel yavrularımızın daima yanında olacağız” dedi.

Onikişubat Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle özel bireyleri desteklemeye devam ederken, toplumda farkındalık oluşturacak etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda downsendromlu bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla Onikişubat Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürütün Hamidiye Bekir Topçuoğlu Down Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, hazırladığı etkinlikle 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ne damga vurdu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, downsendromlu çocuklar sahne performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi, alkış tufanı koptu

Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, farkındalık oluşturmanın yanı sıra, downsendromlu bireylerin yeteneklerini sergilemesine de fırsat sundu.

Öğrenciler semazen gösterisi sundu, ilahiler seslendirdi ve Şirinler temalı eğlenceli bir gösteri gerçekleştirdi. Ayrıca, boyama etkinlikleriyle sanatsal yeteneklerini sergileyen çocuklar, etkinliğe katılanlardan büyük alkış aldı.

Etkinlik boyunca çocukların sevgi dolu enerjisi, protokol üyeleri ve davetlilerle bütünleşerek anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Onikişubat Belediyesi’nin özel bireylere yönelik yürüttüğü çalışmaların en güzel örneklerinden biri olan bu organizasyon, Down sendromlu bireyler ve aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu.

Etkinliğe Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve diğer protokol üyeleri katıldı.

“Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz”

Etkinlikte konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Down sendromlu bireylerin hayatın her alanında aktif rol alabilmeleri için belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını belirterek, şunları söyledi, “Onikişubat Belediyesi olarak, özel bireylerimizin toplumsal hayata katılımını artırmak, onların gelişimlerine katkı sunmak için çalışıyoruz. Bugün burada onların sevincine ortak olmak, mutluluklarını paylaşmak bizim için büyük bir gurur. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu, güzel gösteriler izledik. Akabinde workshoplar ve öğrencilerimizin hazırladığı el işi ürünlerini gezdik. Gerçekten de önemli bir gün. Farkındalık açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizler belediyeler olarak birçok problemin çözülmesi noktasında gerçekten çok büyük bir özveri içerisindeyiz. Önemli olan insana dokunan işler. Burada da insana dokunan bir iş söz konusu. Hem ailelerimizin rahatlığı açısından hem de çocuklarımızın daha iyi eğitim alması açısından çok verimli bir ortam var. Bundan sonraki süreçte de Onikişubat Belediyemize bağlı DOKMER’imizde eğitmenlerimizle birlikte öğrencilerimize hizmet vermeye, insanlara dokunan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bilinciyle hareket ediyor, Down sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Ailelerimize de ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür ediyorum”

Farkındalığın artmasının önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise “Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri için toplumda farkındalığın artırılması çok önemli. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızı destekliyor hem de toplumsal duyarlılığı artırıyoruz. Sahne gösterilerini izlerken büyük bir mutluluk duyduk. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda davetliler ve çocuklar hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.