Kahramanmaraş; insanıyla, kültürüyle ve vakur duruşuyla Anadolu’nun öz evladıdır. Bu toprakların insanı, içtenliğe ve samimiyete büyük değer verir. Bu yüzden Fırat Görgel, sadece belediye başkanı değil, adeta bir “halk emaneti” haline gelmiştir. O, görevini makamdan değil, gönüllerden alan bir liderdir.

OY DEĞİL, GÜVENLE GELEN LİDERLİK

Fırat Görgel’e duyulan teveccüh, bir sandık sonucu değildir sadece. Bu, gönülden kopan, samimiyetle yoğrulmuş bir bağlılıktır. Maraşlı kolay kolay güvenmez; güvenirse de öyle bir sahiplenir ki, o bağı ne makamlar ne de siyaset sarsabilir.

Bugün Türkiye’de yüzlerce belediye başkanının yeniden aday olması durumunda kaç tanesi bağımsız olarak seçimi kazanabilir? İşte bu zor sorunun kolay cevabıdır Fırat Görgel! Çünkü onun adı, partiden önce Maraş’la özdeşleşmiştir.

DEPREMİN EN AĞIR YÜKÜNÜ OMUZLADI

6 Şubat depremlerinde şehrin yaraları sadece binalarda değil, ruhlarda da açıldı. Ve o günlerde Kahramanmaraş sokaklarında bir isim yankılandı: Fırat Görgel.

O, protokol gölgesine sığınmadı. Çizmelerini giydi, enkazın ortasında halkıyla birlikteydi. Her gözyaşında, her feryatta, her yakarışta oradaydı. Bu bir görev değil, vicdani bir sadakatti. Onun liderliği, o acı günlerde ete kemiğe büründü.

HİZMET DEĞİL, VİZYON SUNUYOR

Bugün Kahramanmaraş’ta altyapıdan kültüre, ulaşımdan sosyal projelere kadar onlarca başlıkta Görgel imzası var. Ama onu farklı kılan sadece bu projeler değil; bu projelerin merkezine insanı koymasıdır.

Yeni stadyumdan gençlik projelerine, altyapı yenilemelerinden yeşil alanlara kadar atılan adımlar, onun vizyonunu ortaya koymaktadır. Ancak asıl büyük proje, şehrin umudunu, moralini ve birlik duygusunu yeniden inşa etmektir.

MİSAFİRPERVERLİK VE TEVAZU ONDA VÜCUT BULUYOR

Fırat Görgel, devlet adamı ciddiyetini taşıdığı kadar, halk adamı sıcaklığını da kaybetmeyen nadir şahsiyetlerden. O, sadece bir başkan değil, her eve konuk olan, her düğüne, her cenazeye koşan bir hemşehridir.

Makamı değil, halkı yücelten bir anlayışla hareket ediyor. Maraşlı için artık “başkan bey” değil, “bizim Fırat” olmuştur. Bu da onu sadece seçilmiş değil, sevgiyi hak etmiş bir yönetici kılmaktadır.

BİR ANKET DEĞİL, BİR GÖNÜL REKORU

Bugün anketlerle ölçülen başarılar, yarın unutulur. Ancak gönüllerde kazanılan taht, nesiller boyu sürer. Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ta sadece seçilmiş değil, toplumun vicdanı tarafından onaylanmış bir başkandır.

Onun samimiyeti, Kahramanmaraşlı için bir referanstır. O, makamların değil, insanların duasıyla güç bulan bir liderdir.

KAHRAMANMARAŞ’IN NEFESİ

Fırat Görgel, bu şehrin sesidir, nefesidir, vicdanıdır. Onunla birlikte Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkmakta, yeniden umut bulmaktadır.

Ve unutulmamalıdır:

Şehirler, binalarla değil, onları ayağa kaldıran yiğitlerle büyür.

Kahramanmaraş, Fırat Görgel gibi evlatlarıyla sadece bugünü değil, yarını da inşa etmektedir.