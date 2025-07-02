Yaz tatilini verimli, üretken ve eğitici faaliyetlerle değerlendirmek isteyen gençler için Ekinözü, Göksun, Andırın ve Çağlayancerit’teKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan yaz kurslarına başvurular tüm hızıyla devam ediyor.

6 – 18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan eğitim programları, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Kurslara katılan gençler hem yeni beceriler kazanacak hem de eğlenceli bir yaz tatili geçirecek. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu eğitimlere başvurular, 6 Temmuz Pazar akşamına kadar çevrimiçi olarak alınacak. Başvuru yapmak isteyenler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/06/27/genc-kamek-ilce-kurslari-basvurusuadresinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.