Bu kapsamda hazırlanan “Dijital Kültür Envanteri” mobil uygulaması, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliklerini tek çatı altında topluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımını artırmak amacıyla yürüttüğü dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda hazırlanan “Dijital Kültür Envanteri” mobil uygulaması, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliklerini tek çatı altında topluyor. Mobil cihazlara indirilebilen bu özel uygulama sayesinde kullanıcılar; şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinden gastronomisine, geleneksel el sanatlarından edebiyatına, somut olmayan kültürel miraslarından gezi rotalarına kadar geniş bir içeriğe kolaylıkla ulaşabiliyor. Uygulama, hem şehir sakinlerinin hem de yerli ve yabancı turistlerin Kahramanmaraş’ı daha yakından tanımasını hedefliyor.

Dijital platform sayesinde kullanıcılar; yöresel yemekler, el işi ürünler, müzeler, tarihi yapılar, doğa harikaları ve kültürel etkinlikler hakkında detaylı bilgilere ulaşarak şehirle daha derin bir bağ kurabiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen bu uygulama, Kahramanmaraş’ın kültürel belleğini dijital ortama taşıyarak kalıcı ve sürdürülebilir bir kültür arşivi oluşturuyor.

Aynı zamanda, kültürel turizmi canlandırma ve şehrin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlama noktasında da önemli bir adım niteliği taşıyor. “Dijital Kültür Envanteri” mobil uygulaması, hem AppStore hem de Play Store mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.