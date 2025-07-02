Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yazılı bir açıklama yayımlayarak yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı tüm teşkilatları göreve çağırdı. Ormanların yalnızca yeşil örtü değil, milletin nefesi ve geleceği olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Yanan her ağaç, kaybedilen bir can gibidir. Ormanlarımızı gözümüz gibi korumak, ülkemizin istikbaline dair vazifemizdir” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları’nın her yaz mevsiminde yangınlara karşı en yüksek hassasiyeti gösterdiğini belirten Yıldırım, eğitimden geçirilmiş gönüllü ekipleriyle devletin ilgili birimlerinin yanında olduklarını söyledi. Yıldırım, “Devletimizin her kurumuyla omuz omuza, bu yeşil vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.

Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Türk milletinin en kıymetli hazinelerinden biri olan ormanlarımız, yalnızca yeşil örtümüz değil; nefesimiz, yuvamız, geleceğimizdir. Yanan her ağaç, kaybedilen bir can gibidir. Yanan her orman, sönmeye yüz tutmuş bir umut demektir. Ormanlarımızı gözümüz gibi korumak, emanete sadakatimizin gereği, ülkemizin istikbaline dair vazifemizdir.

Bu bilinçle hareket eden Ülkü Ocakları, her yaz mevsiminde karşı karşıya kaldığımız orman yangınlarına karşı en yüksek hassasiyeti göstermekte; yeşilin yanmaması, milletimizin ciğerlerinin sönmemesi için var gücüyle mücadele etmektedir.

Bugün buradan açıkça ilan ediyoruz:

Ülkü Ocakları olarak, teşkilatlarımız bünyesinde eğitimden geçirilmiş gönüllü ekiplerimizle, orman yangınlarının çıktığı bölgelerde görev alan itfaiye ve diğer devlet birimlerimizin yanında, koordineli biçimde çalışmaya hazırız. Devletimizin her kurumuyla omuz omuza, bu yeşil vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Ayrıca vatandaşlarımızı da bu konuda daha dikkatli, daha sorumlu ve daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ormanda yakılan bir izmarit, unutulan bir şişe, ihmal edilen bir ateş; bin yıllık ağaçları, binlerce canlının yuvasını yok etmek, geleceğimize sahip çıkmamak demektir.

Unutulmamalıdır ki: Vatanı en çok seven, görevini en iyi yapandır. Ve bu görev bugün, ormanlarımızı korumaktır!

Bu vesileyle çağrımızdır: Tüm teşkilatlarımız alarm durumunda olacak, çevre duyarlılığı konusunda gençlerimizi bilgilendirmeye ve gerekli müdahalelerde devletimizin yanında olmaya devam edecektir.

Yeşil vatan yanarsa, sadece ağaçlar değil, geleceğimiz de yanar!" dedi.