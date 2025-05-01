Doğa ile iç içe, görsel şölen sunan bu eşsiz noktada, ziyaretçiler baraj manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Kent merkezine sadece 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi’nde inşa edilen cam teras, özellikle adrenalin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Menzelet Barajı’nın 160 metre üzerinde konumlanan Ali Kayası Cam Terası, il dışından gelen çok sayıda turistin adresi haline geldi. Hafta sonlarında yoğun kalabalık gören mekan, bölge turizmine hareketlilik kazandırarak, Kahramanmaraş’ın cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.