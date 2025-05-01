Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlanırken, emek mücadelesine öncülük eden kurumlardan biri olan İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Muttalip Akkuş da anlamlı bir açıklamada bulundu. Akkuş, alın teriyle hayatı omuzlayan tüm işçilerin bayramını kutlarken, TYP çalışanlarının ilave tediye hakkı kazanmasının önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“TYP’li İşçilerin Kazanımı, Sabırla Verilen Mücadelenin Meyvesidir”

Açıklamasında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan işçilere yönelik yıllardır sürdürülen hak mücadelesine dikkat çeken Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl emeğin kıymeti bir kez daha tescillenmiş, önemli bir kazanım elde edilmiştir. TYP’li kardeşlerimiz, yıllardır bekledikleri ilave tediye haklarına kavuşmuştur. Bu gelişme, sabırla ve inançla verilen mücadelenin meyvesidir. Ancak bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır!”

Akkuş, TYP’li işçilerin çalışma süresinin 1 yıla çıkarılması ve statülerinin yasal güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak bunun kamu hizmetlerinin kalitesine de doğrudan katkı sunacağını belirtti.

“Taşerona Kadro, Vergi Adaleti, Sosyal Yardım: İşçinin Hakkı Teslim Edilmeli”

Açıklamasında Türk-İş ve Hak-İş’in hükümete sunduğu talepleri de desteklediklerini belirten Akkuş, emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirecek talepleri şöyle sıraladı:

Tüm taşeron işçilerin (KİT’ler dahil) daimi kadroya alınması,

Ek dersli çalışanların (özellikle sağlık ve eğitim alanında) kadroya geçirilmesi,

Geçici, mevsimlik ve TYP’li işçilerin çalışma süresinin 1 yıl olması,

696 sayılı KHK mağduriyetlerinin giderilmesi,

Gelir vergisi yükünün %15’i aşan kısmının işveren tarafından karşılanması,

Sosyal yardımların artırılması (yemek, giyim, çocuk, doğum, ölüm, afet vb.),

Tehlikeli iş primi uygulamasının artırılması (%10–%20 arası),

Bayram, kira, eğitim gibi ek ödemelerin düzenlenmesi,

SGK meslek kodlarının yapılan işle tam uyumlu hale getirilmesi.

“1 Mayıs: Emekçinin Gür Sesi ve Adalet Çağrısıdır”

Başkan Akkuş, mesajının sonunda 1 Mayıs’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda bir mücadele günü olduğunu hatırlattı:

“Bu talepler, sadece hak arayışı değil, sosyal adaletin tesis edilmesi çağrısıdır! Unutulmamalıdır: 1 Mayıs sadece bir bayram değil; alın terinin, emekçinin ve hak mücadelesinin gür sesidir!”

Muttalip Akkuş açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yaşasın emek! Yaşasın adalet! Yaşasın 1 Mayıs!”