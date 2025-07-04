Öztunç, Alman bir temsilcinin "Gazze’de soykırım yoktur" şeklindeki sözlerine sert tepki göstererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu “bu çağın Hitler’i” olarak nitelendirdi.

“Gazze’deki İnsanlık Trajedisini Görmezden Gelmeyin”

AGİT Parlamenter Asamblesi’nde söz alan Öztunç, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Gazze’de yaşananlar tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden bir insanlık dramıdır. Sürekli bombardıman, aylardır süren abluka, insani yardımın engellenmesi, kadınların ve çocukların doğrudan hedef alınması… Bunlar Helsinki İlkeleri ile nasıl bağdaştırılabilir? Eğer bağdaştırabildiğinizi düşünüyorsanız vicdanınız yok demektir. Yok, eğer vicdanınız var ama susuyorsanız, bu da en az suç kadar tehlikelidir.”

“Uluslararası Mahkemeler Kararlarını Verdi, Siz Ne Bekliyorsunuz?”

Konuşmasının devamında Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını hatırlatan Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının soykırım riski taşıdığına hükmetti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail siyasi ve askeri liderleri hakkında savaş suçu gerekçesiyle tutuklama süreci başlattı. Bu kararlar sadece hukuki değil, ahlaki bir sorumluluğun da altını çizmektedir. AGİT olarak insan haklarını savunma iddiasındaysak, Gazze’de yaşananlara kör ve sağır kalamayız.”

“Bu Çağın Hitler’i Netanyahu’dur”

Öztunç’un konuşmasında en dikkat çekici bölüm ise, bir Alman vekilin “Gazze’de sıkıntı yok” sözlerine verdiği cevap oldu. CHP’li vekil, şöyle konuştu:

“Kadınların, çocukların, yaşlıların, sivillerin acımasızca öldürüldüğü bir ortamda nasıl ‘sıkıntı yok’ diyebilirsiniz? Nedir sizin tanımınıza göre soykırım? Hitler’in işlediği suçları temize çıkarmak adına, Netanyahu’nun işlediklerini görmezden mi geliyorsunuz? Açıkça söylüyorum: Bu çağın Hitler’i Netanyahu’dur. Bunu söylemekten korkmayacağız. Cesur olacağız, vicdanlı olacağız.”

“Vicdan En Rahat Yastıktır”

Konuşmasını çarpıcı bir mesajla tamamlayan Öztunç, tüm delegelere vicdan çağrısında bulundu:

“Unutmayın, vicdan en rahat yastıktır. Eğer gerçekten vicdanınız varsa, gece başınızı yastığa koyduğunuzda rahat uyuyabilirsiniz. Aksi halde sessizliğiniz, suç ortaklığına dönüşür.”