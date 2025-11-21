Öztunç, yaptığı açıklamada; ekim ayı enflasyon verileri arasındaki uçuruma dikkat çekerek, “Ekim ayı enflasyonunu TÜİK, %2,55, İTO: %3,31 ENAG: %3,74 hesaplıyor. Ocak–Ekim döneminde TÜİK’in %28,63 dediği enflasyon ENAG’da %49,53. İki rakam arasında büyük bir fark var. Ayrıca TÜİK’in açıkladığı sadece aylık %2,55’lik enflasyon artışı bile dünyadaki 78 ülkenin yıllık enflasyonundan daha yüksek” dedi. Öztunç şunları söyledi:

MERKEZ BANKASI’NIN TUTMAYAN HEDEFLERİ: KÂĞIT ÜSTÜNDE BİR MASAL

“Merkez Bankası, bir yıl içinde aynı dönem için üç kez enflasyon tahmini değiştirdi. Bile bile tutmayacak hedefler açıklanıyor. Bu kadar yanılmanın, bu kadar sapmanın olduğu bir yerde, tüm hedefler koca bir yalanlar manzumesine dönüşmüştür. Merkez Bankası’nın 2025 tahminleri; Ağustos 2024’te %14, Kasım 2024’te %21, Şubat 2025’te %24’tü. İktidar, kendi açıkladığı %17,5’lik 2025 tahminini de OVP ile %28,5’e çıkardı. Bunlar hedef değil, kâğıt üstünde masal.

İKİ AY SONRASINI GÖREMEYENLER ÜLKENİN EKONOMİSİNİ YÖNETİYOR

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan %31–33 aralığının gerçekleşmesi için kasım ve aralık aylarında aylık ortalama enflasyonun %0,9 – %1,7 arası olması gerekiyor. Son on ayda aylık ortalama enflasyon %2,5. Böyle bir tabloda yıl sonu enflasyonunun %35’e dayanması son derece olası. Matematik ortada, gerçek ortada ama iktidar hâlâ hayal satıyor.

ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ: ON AYDA 6 BİN 330 LİRA BUHARLAŞTI

Asgari ücret de son 10 ayda 6.330 liralık alım gücü kaybına uğradı. Bugünkü 22.104 lira, geçen yıl aralıktaki 15.770 liranın alım gücüne denk. Asgari ücretli geçen yıldan daha yoksul!”

En düşük emekli aylığı da eriyor. Temmuzda 16.881 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının 1.730 lirasının sadece dört ayda eridi. Emekliler yaşam mücadelesi verirken iktidar hâlâ pembe tablolar çiziyor. Bu aymazlık kabul edilemez.”

EMEKLİYE GERÇEK ENFLASSYON VE REFAH PAYI VERİLMELİ

Öztunç, şöyle devam etti:

“İşçi ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %10,25 alacaklı duruma geldi. Kamu çalışanlarının aldığı %5 ilave zam, iki ayda tamamen eridi. Memur ve memur emeklileri, şimdiden %5 enflasyon farkı alacaklısı haline geldi. Yıl başında memur maaşlarına yapılacak zam %18,7–20,5, işçi/Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam ise %12,3–14 aralığında kalacak. Eğer enflasyon %35 olursa: İşçi ve Bağ-Kur emeklisi %15,8, Memur ve memur emeklisi %22,5 zam alacak. Bu oranların gerçek durumla ilgisi yok. Kâğıt üzerinde enflasyon kadar zam yapılıyor gibi gösteriliyor ama esas alınan TÜİK’in inandırıcılığı kalmamış verileri. Emekli de memur da gerçekte kaybediyor. Gerçek enflasyonu gizleyerek ne yoksulluğu azaltırsınız ne alım gücünü yükseltirsiniz. Millet açlık sınırının altında yaşıyor. TÜİK makyajı bırakın, Merkez Bankası’nı siyasi baskıdan kurtarın. Emekliye, memura, asgari ücretliye gerçek enflasyona göre zam yapın! Yetmez refah payı da verilmeli.”