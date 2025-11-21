NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program saat 14.00’da başlayacak.

Türkiye’nin UNESCO’daki ilk Edebiyat Şehri unvanına sahip Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetleriyle edebiyat dolu günler yaşamaya devam ediyor. Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında her yaş grubundan edebiyatseveri farklı etkinliklerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 22 Kasım Cumartesi günü önemli bir programa daha ev sahipliği yapacak.

Yalnız Ardıç Söyleşileri dizisi çerçevesinde düzenlenecek etkinlikte, Türk düşünce ve edebiyat dünyasının öncü isimlerinden Sezai Karakoç ele alınacak. “Bir Büyük ve Sürekli Umut; Sezai Karakoç” temasıyla gerçekleşecek söyleşi, Diriliş Şairi’nin yazın serüvenine, fikir dünyasına ve edebiyata kazandırdığı eserlerin yol göstericiliğine ışık tutacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Araştırma Kütüphanesi’nde saat 14.00’da başlayacak programda, yazar Mustafa Köneçoğlumoderatör olarak yer alacak. Söyleşinin konukları ise edebiyat araştırmacısı ve yazar Turan Karataş ile şair Ömer Erdem olacak. Katılımcılar, Sezai Karakoç’un medeniyet tasavvuru, Diriliş düşüncesi ve modern Türk edebiyatındaki etkilerini farklı başlıklarla değerlendirecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Sezai Karakoç’un düşünce ve sanat mirasının hatırlanması, genç kuşaklara aktarılması ve yeniden yorumlanması açısından büyük önem taşıyan programa tüm edebiyatseverler davet edildi.