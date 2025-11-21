Bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Kooperatifçilik" temasına uygun olarak, "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" sloganıyla gerçekleştirilen kampa Yaşar Gölcü İlkokulu'ndan 25 dördüncü sınıf öğrencisi katıldı.

Üretimin İzinde Bir Kamp

Öğrenciler kamp boyunca tarımın farklı alanlarında uygulamalı eğitim aldı:

Tohum üretim tesisinde üretimin ilk aşamalarını yerinde gözlemledi,

Balık yetiştiricilik tesislerinde su ürünleri üretim sürecini inceledi,

Kooperatifçilik kültürüyle tanışarak dayanışma ekonomisinin tarımdaki önemini kavradı.

Katılım Belgeleri Verildi

Programın kapanışında, İl Müdürü Ramazan Bilir tarafından kampı başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Müdürlük, geleceğin teminatı çocukların doğayla, üretimle ve tarımın tüm süreçleriyle buluştuğu bu değerli kampın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Kooperatifçilik Vurgusu

2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından "Kooperatifçilik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle, bu yılki kamp programı kooperatifçilik teması özelinde planlandı. Kamp, çocuklara erken yaşta kooperatif bilinci kazandırarak dayanışma kültürünü aşılamayı hedefledi.