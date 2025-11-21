Karatutlu, “Küçük bedenlerinde büyük acılar taşıyan depremzede çocuklarımız var. Kayıplar yaşadılar, evlerini yitirdiler, okullarından ve arkadaşlarından koptular. Bu çocukların yükü, Türkiye’nin omuzlarındaki en büyük sorumluluktur.” ifadelerini kullandı.

“Bu günü, depremzede çocuklarımızla birlikte tüm çocuklara adıyoruz”

Milletvekili Karatutlu, Dünya Çocuk Hakları Günü’nün yalnızca bir farkındalık günü değil, çocukların haklarının hatırlanması ve korunması gerektiğini gösteren önemli bir tarih olduğunun altını çizdi.

“Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü.Ve biz bu günü, hâlâ depremin yükünü taşıyan çocuklarımızla birlikte tüm çocuklara adıyoruz.”

Diyen Karatutlu,deprem bölgesindeki çocukların barınma, eğitim, sağlık ve psikososyal destek gibi temel alanlarda hâlâ yeterli imkanlara sahip olmadığını belirtti.

“Her çocuk, güvenli ve eşit bir geleceği hak ediyor”

Karatutlu, yalnızca deprem bölgesindeki değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm çocukların haklarının korunması gerektiğini ifade ederek:

“Her çocuğun güvende, eşit ve umutla büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Unutmadık, unutmayacağız”

Basın açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan mesajda yer alan şu vurguya da yer verildi:

“Depremin üçüncü yılında… Unutmadık. Unutmayacağız. Küçük bedenlerinde büyük acılar taşıyan depremzede çocuklara da,

Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm çocuklara da sözümüzdür:

Güvende, eşit ve umutla büyüyeceksiniz.”