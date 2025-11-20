Kongrenin açılış oturumu Cuma günü saat 10.00’da KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekliyor.

Bu çerçevede, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Stratejik Araştırmalar ve Akademisyenler Derneği (SAKA) öncülüğünde düzenlenecek “Modernite ve Ötesinde Aile: Göç, Dijitalleşme ve Kimlik Mücadeleleri” temalı 3. Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Akademisi Kongresi, birbirinden değerli isimleri vatandaşlarla buluşturacak.

Kongrenin açılış programı, 21 Kasım Cuma günü KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak açılış oturumunun moderatörlüğünü KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci üstlenecek. Açılışta Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra; AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanvekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgin, SAKA Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Belli, katılımcılara hitap edecek.

Aile Kurumu Farklı Perspektiften Ele Alınacak

Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Akademisi Kongresi; modern dünyada aile yapısının karşı karşıya kaldığı dönüşümler, göçün toplumsal etkileri, dijitalleşmenin aile ilişkileri üzerindeki yansımaları ve kimlik mücadelesi gibi kritik başlıkları masaya yatıracak. Çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve uzman, üç gün boyunca farklı oturumlarda sunumlar gerçekleştirecek. Kongre, 23 Kasım Pazar gününe kadar akademik çalışmalar ve söyleşilerle devam edecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplumsal yapının temel taşı olan aile kurumuna yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu önemli programa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.