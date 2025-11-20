Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda Meslek Edindirme Kursları’nda (KAMEK) eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

26 farklı branşta sürdürülen kurslar arasında en fazla ilgi gören eğitimlerden biri de Seramik Kursu oldu. Usta öğreticiler tarafından verilen Seramik Kursu’nda kursiyerlere kapsamlı bir eğitim sunuluyor.

Çamurun hazırlanmasından şekillendirme yöntemlerine, form oluşturma ve kalıp almadan astarlama, dekorlama ve kazıma tekniklerine kadar seramik sanatının tüm aşamaları detaylı şekilde öğretiliyor. Kursiyerler, aldıkları teorik bilgileri kısa sürede pratiğe dönüştürerek birbirinden renkli ve özgün eserler ortaya çıkarıyor.

Atölyede üretilen süs eşyaları, mutfak araç gereçleri, biblolar, vazolar ve dekoratif objeler hem el becerisinin hem de yaratıcılığın somut birer göstergesi oluyor. Üretilen ürünler, kursiyerlerin yaşam alanlarını renklendirirken aynı zamanda kişisel üretimlerinin verdiği motivasyonla yeni bir uğraş edinmelerine de katkı sağlıyor.Seramik Atölyesinin kendilerine yeni bir hobi kazandırdığını belirten kursiyerler hem el becerilerinin geliştiğini hem de sosyal bir ortamda üretmenin keyfini yaşadıklarını ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.