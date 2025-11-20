Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel önceliğinde şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde ulaşım standardını modernize etmek adına yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

2025 yılı yatırım planlaması kapsamında Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Kozcağız’a yeni bir köprü inşa edildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelindi. Yapımı tamamlanan köprüde son hazırlıklar yapılıyor. Köprü bağlantılarının da tamamlanmasının ardından yeni köprü ulaşıma açılacak. Sağlam altyapısı ve geniş geçiş kapasitesiyle dikkat çeken yapı hem araç hem de yaya trafiğini daha güvenli ve akıcı hale getirecek. Yeni köprü, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların günlük yaşamını da önemli derecede kolaylaştıracak.

“50 Yıllık Hayalimizdi, Büyükşehir’le Gerçek Oldu”

Yeni köprünün mahalle için önemine değinen Kozcağız Mahalle Muhtarı Emrullah Kendir, “Bu köprü bizim 50 yıllık hayalimizdi, hayallerimiz gerçek oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’den ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mahallemize çok güzel bir köprü yapıldı” ifadelerini kullandı.