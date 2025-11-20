Kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında güzergâhlarda tesviye yapılırken, zemin güçlendirilerek kaplama için uygun hale getiriliyor.

Mahalle genelinde devam eden çalışmalar, hem araç trafiğini rahatlatmayı hem de vatandaşların günlük ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Bölgedeki zemin hazırlığı tamamlandıkça yolların daha uzun ömürlü ve dayanıklı hale geleceği belirtiliyor.

Yetkililer, sathi kaplama uygulamasının kırsal altyapının güçlendirilmesinde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Kırsaldaki hemşehrilerimize daha rahat bir ulaşım sunmak amacıyla çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

MERKEZDE ALTYAPI, KIRSALDA YOĞUN ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Dulkadiroğlu Belediyesinden yapılan değerlendirmede, ilçe merkezindeki altyapı çalışmalarının KASKİ ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı. Merkezde altyapı kazıları nedeniyle zaman zaman oluşan zemin bozulmalarının da yine ilgili kurumlarca onarıldığı ifade edildi.

Altyapı sürecinin tamamlanmasının ardından merkez mahallelerde de kapsamlı, estetik ve güçlü üstyapı düzenlemelerine hız verileceği vurgulanarak, “Merkezdeki altyapı bittikten sonra çok daha nitelikli yol projelerini hızlı şekilde hayata geçireceğiz” değerlendirmesi paylaşıldı.