Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı çerçevesinde şehrin dört bir yanında vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve mekânsal kalitesini artıracak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda şehrin önemli ticaret merkezlerinden Tarihi Kapalı Çarşı’da kapsamlı bir çalışma başlatıldı.KUDEB ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, çarşı içerisindeki mevcut aydınlatma sistemleri baştan aşağı yenileniyor.

Zamanla eskiyen, yetersiz kalan ve enerji verimliliği düşük olan aydınlatmalar, çarşının tarihi dokusuna uygun modern ve estetik aydınlatma elemanlarıyla değiştiriliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, devam eden çalışmanın hem çarşı esnafının hem de alışveriş için bölgeyi ziyaret eden vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ortamda hizmet almasını sağlayacağı ifade edildi. Yeni aydınlatma sistemiyle birlikte çarşının atmosferinin daha da canlanacağı, gece görünürlüğünün artacağı ve tarihi mimarinin daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacağı belirtildi.