İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’ndaki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, akademik performansları, bilimsel yayınları, proje başarıları ve üniversiteye sundukları katkılarla öne çıkan akademisyenlere ödülleri takdim edildi.

Törende konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İstiklal Üniversitesi için hayal edilen noktaya adım adım yaklaşıldığını söyledi. Üniversitenin gelişim sürecine değinen Prof. Dr. Bakan konuşmasında şunları kaydetti:

“Üniversitemizin bir mensubu olarak bugün burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Göreve başladığımız günden bu yana, İstiklal Üniversitesi’ni daha güçlü, daha üretken ve daha saygın bir yapıya kavuşturmak amacıyla tüm akademik ve idari birimlerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

Biz İstiklal Üniversitesi olarak süreç yönetimi yaklaşımını esas alarak hareket ettik. Bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak da akademik üretim kapasitemizin her yıl artış gösterdiğini, ulusal ve uluslararası fonlara erişimde önemli başarılar elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz.”

“Hayal Ettiğimiz Kurumsal Kültür Adım Adım Gerçekleşiyor”

“Bugün düzenlediğimiz Akademik Başarı Ödül Töreni, aslında hayal ettiğimiz kurumsal kültürün güçlü bir göstergesidir. Bir gün bu üniversitede emek veren hocalarımızın çalışmalarının ödüllendirileceği bir ortam oluşturabilmeyi hep arzuluyorduk. Şimdi bu hedefin adım adım gerçekleştiğine şahit olmak hepimiz adına gurur verici.”

“Akademisyenlerimiz Bilimsel Marka Değerimizi Yükseltiyor”

“Akademisyenlerimizin gayretleri, sadece bireysel akademik başarıların ötesinde, üniversitemizin görünürlüğüne, saygınlığına ve bilimsel marka değerine önemli katkılar sunmaktadır. TÜBİTAK projeleri, uluslararası indeksli yayınlar, bölgesel kalkınmaya yönelik girişimler ve örnek teşkil eden akademik teşvik performansları, İstiklal Üniversitesi’nin kısa sürede kat ettiği mesafeyi açıkça ortaya koymaktadır.”

“Genç Akademisyenlere İlham Veren Bir Araştırma Ortamı Oluşturuyoruz”

“Üniversitemizde akademik iklimi geliştirmek, araştırma kültürünü güçlendirmek ve genç akademisyenlerimize cesaret veren bir ortam oluşturmak en temel önceliklerimiz arasındadır. Bugün ödül alan tüm hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Onların başarıları, gelecekte elde edeceğimiz daha büyük akademik kazanımların habercisidir.”

Altı Kategoride Ödüller Takdim Edildi

Tören kapsamında, “TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi Yürütücü Ödülü”, “TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi Araştırmacı Ödülü”, “2023 ve 2024 Yılları SCI Yayın Kategorisi Başarı Ödülleri”, “TR Dizin Yayın Kategorisi Başarı Ödülleri”, “2023 ve 2024 Yılları Akademik Teşvik Başarı Ödülleri” ve “Üniversiteye proje ve çalışmalarla katkı sunan akademisyenlere özel teşekkür ödülleri” olmak üzere 6 kategoride ödül almaya hak kazanan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Ödül Almaya Hak Kazanan Akademisyenler:

Tören kapsamında belirlen kategorilerde ödül almaya hak kazanan akademisyenler şöyle:

Prof. Dr. Süleyman Kerli, Doç. Dr. Handan özlü torun, Doç. Dr. Mustafa Eken, Doç. Dr. Hakan Açıkgöz, Doç. Dr. Yusuf İslam Bolat, Doç. Dr. Meryem Geçimli, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Koşan, Doç. Dr. Ayşegül Köse, Doç. Dr. Mustafa kavgacı, Doç. Dr. Hakan Yaykaşlı, Doç. Dr. Yasin Demir, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Çınarbaş, Dr. Öğr. Üyesi Mehri Banu Erdem. Dr. Öğr. Görevlisi Yaşar Erayman Yüksel, Doç. Dr. Meltem Koşan, Dr. Öğr. Üyesi Arslan Durdu, Dr. Öğr. Üyesi Akın Bodur, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Doğan Daldal, Doç. Dr. Melike Somuncu, Doç. Dr. Serdal Kurt, Doç. Dr. Abdullah Mert, Doç. Dr. Ahmet Hayrullah Sevinç, Dr. Öğr. Üyesi Hande Bakırhan ve Doç. Dr. Hasan Hüseyin Çam.

Teşekkür belgesi almaya hak kazanan akademisyenlerin ödülleri, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ile İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi Arslan ve Elbistan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kerli tarafından takdim edildi.