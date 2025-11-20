2025-2026 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek proje kapsamında, 50 yaş üstü grubun eğitim, sosyalleşme aktivite gereksinimlerinin belirlenerek hangi akademik programlara gerek duyulduğu belirlenerek üniversiteye entegre bir 3. Yaş Üniversitesi modeli hayata geçirilecek.

Program çerçevesinde atölye çalışmaları, sağlıklı yaşlanma faaliyetleri, sanat ve kültür etkinlikleri kuşaklar arası faaliyetler gibi birçok etkinliği verilecek. İstiklal Üniversitesi gönüllü akademisyenleri ile iç ve dış paydaşlar tarafından yürütülecek projede, katılımcı tüm bireylerin üniversite imkanlarından faydalandırılması ve program sonunda mezuniyet belgesi verilmesi sağlanacak.

Öte yandan 3. Yaş Üniversitesi projesi ile bölgede bulunan ve deprem deneyimi yaşamış yaşlı bireylerin kişisel ve tekdüze alanlarından çıkıp renkli üniversite ortamına entegre olması ve bu yolla ruh sağlıklarını geliştirebilmelerine katkı yapılacak.

Rektör Bakan: “Üniversite her yaşta öğrenmenin adresi olmalıdır”

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin her yaşta öğrenmenin adresi olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Üniversiteler yalnızca gençlerin eğitim aldığı kurumlar değildir; toplumun her kesimine dokunabilen, bilgi üreten ve yaygınlaştıran merkezlerdir. 3. Yaş Üniversitesi projesiyle amacımız, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızı yeniden kampüs ortamıyla buluşturmak, onları akademik hayatın bir parçası hâline getirmektir.

Yaşam boyu öğrenmenin önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Bilginin yaşı olmaz; öğrenmek, gelişmek ve üretmek her yaşta mümkündür. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak şehrimizin her ferdine kapımız açıktır. Bu programın katılımcılarımıza yeni bir soluk, yeni bir heyecan ve yeni bir sosyal çevre kazandıracağına inanıyoruz.”

Üniversitenin akademik kadrosu tarafından verilecek derslerle katılımcıların hem bilgi hem de sosyal etkileşim açısından zengin bir süreç yaşamaları hedefleniyor.