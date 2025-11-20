Toplantıda; Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2025 yılı bütçe kararnameleri, gelir tarifeleri, kent estetiği yönetmeliği, imar ve şehircilik plan teklifleri gibi toplam 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Fırat Görgel başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, şehrin mali yapısından imar planlamasına, kültürel projelerden yönetmelik düzenlemelerine kadar şehrin geleceğini ilgilendiren önemli kararlar alındı.

Toplantıda; Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2025 yılı bütçe kararnameleri, gelir tarifeleri, kent estetiği yönetmeliği, imar ve şehircilik plan teklifleri gibi toplam 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste UNESCO Edebiyat Şehri Unvanına Vurgu

Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanında dahil edilmesine dikkat çekmek amacıyla Meclis Toplantısı’nda tüm üyelere kitap hediye edildi. Bu anlamlı çalışma, şehrin kültürel kimliğine verilen önemin somut bir göstergesi oldu.

“Türkiye’nin UNESCO’daki İlk Edebiyat Şehriyiz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Görgel, “Hem şehrimiz hem de ülkemiz adına tarihi bir an yaşadık. Yüzyıllardır şiirin, hikâyenin ve kelâmın yurdu olan kadim şehrimiz, artık yalnızca Anadolu’nun değil, dünyanın önemli edebiyat merkezlerinden biri olduğunu tescillemiştir. 31 Ekim’de Paris’te düzenlenen toplantıda Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanında resmen dahil olmuştur. Bu başarıyla birlikte Türkiye’nin UNESCO’daki ilk edebiyat şehri unvanını da almış bulunuyoruz” dedi.

“Kahramanmaraş’ın Edebi Ruhu Tüm Dünyaya İlan Edildi”

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Yıllara yayılan kapsamlı bir başvuru dosyasının hazırlanması, onlarca kurum ve paydaşın ortak akıl etrafında buluşması büyük bir emek gerektirdi. Yazarlarımız, akademisyenlerimiz, kültür insanlarımız ve tüm kurumlarımız şehrimizin bu köklü edebi kimliğini dünyaya anlatmak için yoğun çaba sarf etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimizin geçmişten bugüne taşıdığı edebi ruh artık UNESCO tarafından tüm dünyaya ilan edilmiştir. Bu unvanla birlikte Kahramanmaraş; edebiyat, yayıncılık, kültür sanat etkinlikleri, uluslararası iş birlikleri ve yaratıcı endüstrilerde çok daha güçlü adımlar atacaktır. Şehrimizin marka değerini dünyanın dört bir yanına taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak UNESCO vizyonuna uygun projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Görgel; edebiyat programları, kültürel mirasın korunması ve yaratıcı üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların artacağını belirtti.