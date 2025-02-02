Vatandaş yüksek faturaların altında eziliyor. İktidar yeni düzenleme ile EÜAŞ’a elektrik dağıtım şirketlerine ucuza elektrik sağlayacak.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Faturalara gizli zam yapan iktidar yine şirketlere kıyak peşinde. Vatandaşın faturasını şişiren AKP zihniyeti şirketlerin faturasını düşürmenin yollarını arıyor. Köprü ve otoyollarda geçiş garantisi ile milyarlarca lirayı şirketlere akıtanlar şimdide ucuz elektrik garantisi ile dağıtım şirketlerini kalkındıracak” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemeler torba yasaya girdi. Son torba yasada Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, EÜAŞ elektrik dağıtım şirketlerine elektrik satacak. Düzenlemede, satış fiyatının ve şartların ‘serbestçe’ belirlenebilecek. EÜAŞ talebi karşılayamaması durumunda yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden karşılayabilecek.

Konuyla ilgili CHP’li Öztunç şunları söyledi:

AKP iktidarı yine şirketlerin ekmeğine yağ sürecek bir düzenleme peşinde. Ekonomik krizin altında ezilen, artan faturalar nedeniyle evinde televizyon ışığında oturan aileler gündeminde bile yok.

AKP’NİN ENERJİ POLİTİKASI YOLSUZLUK, PEŞKEŞ VE KAMU ZARARINDAN İBARET

Yeni düzenleme ile EÜAŞ yerli kömür alıp ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine satacak. Serbestçe fiyat belirleyebilecek. Ucuza elektrik satması planlanıyor. EÜAŞ, 2024’te 198 milyar 414 milyon 911 bin lira görev zararı vardı. Artık bu zarar daha da katlanacak. Çünkü AKP'nin enerji politikası yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararlarıyla dolu. AKP'nin kötü enerji politikası nedeniyle Türkiye'deki elektrik üretiminin yüzde 83'ünü özel şirketler, sadece yüzde 17'sini kamu yapıyor. Elektrik dağıtımının yüzde 100'ünü özel şirketler yapıyor. Elektrik perakende satışının %100'ünü yine aynı özel şirketler yapıyor. Geriye kalan elektrik iletim özelleştirme sürecinde.

ÖDEDİĞİMİZ ELEKTRİK PARASI DOĞRUDAN İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Bir dağıtım şirketi Londra'da bulunan yabancı bir fona satılmış durumda. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki vatandaşların ödediği elektrik faturalarının parası doğrudan İngiltere'ye, şirketin kasasına aktarılıyor.

Cumhuriyet mirası olan ülkemizin neredeyse bütün kazanımları AKP iktidarı döneminde ya satıldı ya da satılmak üzere. Atadan dededen kalan mirasları ‘hayırsız evlat’ politikasıyla satan zihniyet TEİAŞ’ı da satmayı planlıyor.Ucuz ve kaliteli olacağı vaadiyle yapılan enerji özelleştirmeleri ters tepti. Bu kafayla yönetildiğimiz sürece Türkiye’yi büyük bir enerji çıkmazı bekliyor.

Yanlış kararlarla, enerji sektörünü borç batağına sürüklemesinin, temel bir hak olmasına karşın milyonlarca vatandaşın ise enerji yoksulluğu yaşatmasının göstergesidir. İktidarın aldığı bu kararlar nedeniyle ne faturalar düşüyor ne de sektör Türkiye’de arz güvenliğini sağlayacak bir yapıya kavuşuyor.

Elektrik enerjisi sektöründe özel sektöre devredilen hizmetlerin neden aksadığı araştırılmalıdır. Özelleştirme işlemleri yapılırken ortaya konulan hedeflerin hiçbiri gerçekleşmedi. Geldiğimiz noktada ne yurttaşlarımız kaliteli hizmet alabiliyor ne de ucuz elektriğe erişebiliyor.Fahiş elektrik faturaları yetmezmiş gibi vatandaş bir de dağıtım şirketlerinin sorumluluğundaki kayıp-kaçak bedellerini ödemek zorunda bırakılıyor. AKP’nin özelleştirmeye gerekçe olarak sunduğu tüm vaatleri de tıpkı diğer vaatleri gibikâğıt üstünde kaldı. Özelleştirmenin ucuz elektrik vaadi hayal oldu.

Yüksek kazanç elde eden; kendi dağıtım bölgelerinde birer tekel konumundaki elektrik dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımları yapıp yapmadıkları ise etkin bir biçimde denetlenememektedir. 2020 yılında yapılan düzenleme ile bu şirketlerin denetimi özel sektöre devredildi. O zaman da uyarmıştık. Gelecekte sorun çıkar diye.

Faturalara gizli zam yapan iktidar yine şirketlere kıyak peşinde. Vatandaşın faturasını şişiren AKP zihniyeti şirketlerin faturasını düşürmenin yollarını arıyor. Köprü ve otoyollarda geçiş garantisi ile milyarlarca lirayı şirketlere akıtanlar şimdide ucuz elektrik garantisi ile dağıtım şirketlerini kalkındıracak” dedi.