Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 500’ün üzerinde yayınevi, yazar, şair ve edebiyatçıyla 10 gün boyunca KAFUM Fuar Alanı’nda okurlarla birlikte olacak fuarın açılışında;Vali Mükerrem Ünlüer, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları,kurum ve kuruluş temsilcileri ile yüzlerce vatandaş da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, 9. Uluslararası Kitap Fuarı’nın tanıtım filmi de katılımcılara izletildi.

“Geçmişten Geleceğe Edebiyatın Merkezi: Kahramanmaraş”

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş, tarihi boyunca yalnızca kahramanlık destanlarıyla değil, aynı zamanda sanatın, kültürün ve edebiyatın mümbit toprakları olmasıyla da anılmıştır. Bu yıl bir yenisini daha düzenlemekten gurur duyduğumuz kitap fuarımız, işte bu kadim mirasın ve edebi zenginliğimizin en güzel buluşma noktalarından biri olarak gönüllerimizde ayrı bir yere sahip. Kahramanmaraş, sadece ‘Edebiyatın Başkenti’ unvanıyla değil, yetiştirdiği sayısız sanatçısıyla da ‘Sanatın Başkenti’ sayılabilecek ve bu unvanı fazlasıyla hak edecek bir şehirdir. Necip Fazıl Kısakürek’in derinlikli şiirlerinden Âşık Mahzuni Şerif’in türküleriyle yankılanan ahenge, Nuri Pakdil’in fikir dünyasından Cahit Zarifoğlu’nun zarif kalemine kadar pek çok değerli isim, bu toprakların Türkçeye bir armağanıdır. Bu bağlamda Kahramanmaraş, geçmişten geleceğe edebiyatın büyük ve üretken merkezi olmaya devam etmektedir” cümlelerini kaydetti.

Usta Kalemler ve Geleceğin Yazarları Bir Arada

Başkan Fırat Görgel konuşmalarının devamında, “Bugün bu fuar aracılığıyla, edebiyat dünyasının usta kalemleriyle gelecek vadeden genç kalemleri bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun geleceği, gençlerin hayallerinde şekillenir. İşte bu hayalleri besleyen en önemli kaynaklar kitaplar ve bilgiye duyulan sonsuz tutkudur. Kitap Fuarı’mızı, sadece bir kitap alışveriş alanı olarak değil; aynı zamanda fikirlerin nezaketle tartışıldığı, duyguların samimiyetle paylaşıldığı ve geleceğin azimle inşa edildiği bir ‘bilgi şöleni’ olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehrimize Moral Olacak

Başkan Görgel, “Gel ve Dünyanı Keşfet mottosuyla planladığımız bu yılki kitap fuarımız, yine zengin bir programla edebiyat dünyasının nabzını tutacak. 140’ı aşkın yayınevi, birbirinden kıymetli yazarlar, şairler ve düşünce insanları, bu fuar vesilesiyle Kahramanmaraş’ımızda bir araya gelecek. Söyleşiler, imza günleri, paneller ve konferanslarla dolu programımız, sadece bilgiye değil, dostluğa, paylaşıma ve ilhama açık bir kültürel şölen olacaktır. Bu yılki fuarımızda yalnızca edebiyat ve sanat değil, aynı zamanda dostluk, paylaşım ve dayanışma da ön planda olacaktır. Bugün bu kitap fuarı hem şehrimize hem de depremden etkilenen hemşehrilerimize moral ve motivasyon kazandırmayı da amaçlıyor. Çünkü biz inanıyoruz ki kitap, yalnızca bilgi değil; aynı zamanda bir umut kaynağıdır” dedi.

Çocuk ve Gençlerin Fuarı

Kitap Fuarı’nda çocuklar ve gençlere yönelik etkinliklere de ağırlık verildiğini vurgulayan Başkan Görgel, “Bu yıl gençlere yönelik etkinliklerimizi artırmış bulunuyoruz. Çocuklar ve gençler için düzenlediğimiz atölye çalışmaları, hiç şüphesiz geleceğin yazarlarını ve okurlarını yetiştirme ve yetişebilecekleri imkânları onlara sunma görevimizin bir parçasıdır. Çünkü biliyoruz ki, kitapla erken yaşta tanışan bir nesil, geleceği daha aydınlık kılacak bir nesildir. Bugün buraya gelen gençlerimiz arasında, mutlaka geleceğin Necip Fazılları, Abdurrahim Karakoçları, Nuri Pakdilleri veya Cahit Zarifoğulları olacaktır” diye konuştu.

Hedef 500 Binin Üzerinde Ziyaretçi

9. Uluslararası Kitap Fuarı’nın ziyaretçi hedefinin 500 bin olduğunu vurgulayan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin edebi ve kültürel mirasını koruma ve geleceğe taşıma misyonumuzu büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu fuar, bu çalışmalarımızın en somut ve anlamlı örneklerinden biridir.9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın bu yıl ‘Anadolu’nun en büyük kitap fuarı’ olarak gösterilmesi, bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu yıl, yaklaşık 500 bin kitapseverin fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’a Hayırlı Olsun

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın onur konuğu Prof. Dr. İsmail Kara, “Öncelikle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bu güzel organizasyon ve davetleri için teşekkür ediyorum. Kitap; ilmi, fikri ve estetik çabaların, eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kitap, geçmişte olduğu gibi gelecekte de etkisi ve tesrini koruyarak hayatımızda olmaya devam edecektir. Bu kitap ve kültür şöleninin Kahramanmaraş ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta Edebiyat ve Sanat Daima Var Olacak

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizde yeniden düzenlenen bu kitap fuarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşa sürecinde kültür ve sanat faaliyetlerinin aksamaması da çok değerli. Kahramanmaraş’ımızda edebiyat ve sanat daima var olacaktır. Bu güzel organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve ekibine teşekkür ediyor, fuarın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gurur Verici Bir Organizasyon

9. Uluslararası Kitap Fuarı’nın açılışına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “Öncelikle Kahramanmaraş’ta olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Benim sanat hayatımın ilk başladığı yerdir Kahramanmaraş. O yüzden benim için çok değerli. Bu yüzden kendimi Kahramanmaraş’a ait hissediyorum. Böylesine kadim bir tarihe mensup, ülkenin en önemli edebiyatçılarını yetiştiren Kahramanmaraş’ta kitap fuarının düzenleniyor olması gurur verici. Böylesine büyük ve güzel bir fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kitap Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdeleyle 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.