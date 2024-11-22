Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin teyakkuzda olduğu, yolların açık tutulması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Kasım Pazar günü itibarıyla kentin kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Afşin, Göksun, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Andırın ve Çağlayancerit’in yüksek kesimlerinde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Özellikle sürücüler ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların oluşabilecek zorlu hava koşullarına karşı önlem almalarının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekiplerinin teyakkuza geçtiği, yolların açık tutulması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda vatandaşların 7/24 hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153 üzerinden AKOM’danyardım talep edebilecekleri ifade edildi.

Tüm Tedbirler Alındı, Ekipler Teyakkuzda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre 24 Kasım Pazar günü sabah saatlerinden itibaren, şehrimizin kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Bu kapsamda, Afşin, Göksun, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Andırın ve Çağlayancerit ilçelerimizde özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Yolların açık tutulması ve oluşabilecek olumsuzluklara hızlı müdahale için ekiplerimiz teyakkuzda. Vatandaşlarımız, ihtiyaç duymaları halinde taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.