Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu’nun en büyük kitap fuarlarından biri olma özelliğini taşıyan 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, edebiyatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu yıl 500’den fazla yayınevi, yazar, şair ve edebiyatçıyı ağırlayan fuar, 23 Kasım Cumartesi günü de zengin etkinlik programıyla dikkat çekiyor.

Edebiyatın Önemli İsimleri Fuarda Olacak

Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, edebiyatın farklı alanlarında üretim yapan dört önemli isim, KAFUM Fuar Alanı’nda okuyucularla buluşacak. Saat 14.00’da Selahattin Yusuf, edebiyat ve kültür üzerine keyifli bir söyleşiyle sahne alacak.

Saat 15.00’da Serhat Yabancı, yazın hayatının derinliklerini ve okuyucularla buluşma sürecini paylaşacak. Saat 17.00’da Mustafa Yahya Coşkun, edebiyatın toplumsal ve bireysel etkilerini ele alan bir söyleşiyle katılımcılara hitap edecek.

Saat 18.00’da ise Altay Cem Meriç, edebi görüşlerini ve yazarlık deneyimlerini aktarmak üzere sahnede olacak. Edebiyatla dolu bir gün geçirmek isteyen herkes, 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’na davet edildi.