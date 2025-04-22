HALKLA BULUŞMA 13.00’TE MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Günün ilk programı saat 13.00’te Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Halk Buluşması” olacak. Genel Başkan Yavuz Ağırali̇oğlu, burada Anahtar Parti’nin Türkiye için ortaya koyduğu vizyonu ve çözüm önerilerini paylaşacak. Aynı zamanda Kahramanmaraşlı vatandaşların beklenti, eleştiri ve önerilerini doğrudan dinleyecek. Etkinliğe tüm halkın davetli olduğu bildirildi.

ESNAF ZİYARETİYLE EKONOMİNİN NABZI TUTULACAK

Halk buluşmasının ardından saat 15.30’da şehrin kalbi niteliğindeki Kapalı Çarşı ve Trabzon Caddesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecek. Ağırali̇oğlu, ekonomik hayatın aktörleriyle birebir görüşerek, sahadaki sorunları ve çözüm taleplerini yerinde dinleyecek.

STK TEMSİLCİLERİYLE AKŞAM YEMEĞİ

Ziyaretin son durağında ise sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinmesi planlanıyor. Saat 19.30’da düzenlenecek akşam yemeğinde, kentteki STK temsilcileriyle istişare masasına oturulacak. Toplantıda şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine dair fikir alışverişinde bulunulacak.

“YENİ NESİL SİYASETİN” TEMSİLCİSİ OLARAK ANAHTAR PARTİ

Anahtar Parti, adalet, eşitlik ve kalkınma odaklı politikalarıyla dikkat çekerken, Türkiye’nin dört bir yanında halkla iç içe bir siyaset anlayışını benimsiyor. Kahramanmaraş ziyareti de bu anlayışın sahadaki en güncel örneği olacak.