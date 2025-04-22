Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) 2024 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) sonuçları, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kalite ve Kurumsallaşma Toplantısı’nda değerlendirildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’ndaki programda konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan, kalite ve kurumsallaşma konularının önemine değindi. Kurumsallaşma kültürü oluşturmanın bir kampüs inşa etmek kadar büyük önem taşıdığını kaydeden Rektör Bakan, “Kurumsallaşma ve kalite demek bir nevi üniversitemizin gelecek on yıllarda hafızası ve bilgi bankası demektir. Bunu şimdiden dizayn edecek ve her alanda, planlı, programlı ve sonuç odaklı faaliyetler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

KİDR Raporu sonuçları üzerinden değerlendirmelerde bulunan Rektör Bakan, sunumunu fiziksel, akademik ve kurumsal gelişim teması altında gerçekleştirdi. Akademik ve idari personelin tamamından kurumsallaşma kültürüne odaklanmasını isteyen Bakan, şöyle konuştu:

“Gerçekten üniversitemiz düne kadar büyük altyapı eksiklikleri yaşıyordu. Üstelik bir de deprem yaşamıştık. Tüm bunlara rağmen üniversitemizi bugün çok daha iyi bir noktalara taşıdık. İlk etapta derslik ve laboratuvar ihtiyaçlarımızı çelik konstrüksiyon binalarla tamamladık. Merkezi dersliğimizde ise sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ise yeni binalar planlıyor, rektörlük binamızın, kampüs düzenlememizin, Airbus-TUSAŞ Meslek Yüksekokulu binamızın inşasına başlıyoruz. Diğer yandan akademik kadromuzu zenginleştiriyor, çok çok önemli bölüm ve programları üniversitemize kazandırıyoruz. Her geçen gün idari kadromuz içerisine yeni ekip arkadaşlarımızı dahil ediyoruz. Elbette bunlar çok ama çok önemli çalışmalar. Tüm bunları yaparken kurumsal kültürümüzü ve kalite anlayışını da tesis etmek istiyoruz. İşte bunun için bugün bir nevi psikolojik sözleşme yapıyoruz. Üst yönetim olarak belirlediğimiz stratejimize hem akademik hem de idari personelimizden tam katılım bekliyoruz. Çünkü unutmayın ki başarının en önemli kriteri tam katılımdır.”

KİÜ’nün gelişim süreci adına verimli geçen veKİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, dekan, dekan yardımcıları, müdür ve müdür yardımcıları, sekreter, bölüm başkanları, koordinatörler, daire başkanları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantı, yöneltilen soruların cevaplandırılması ile son buldu.