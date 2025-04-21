Onikişubat Belediyesi, yoğun ilgi gören Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nun 23 Nisan Çarşamba günü tamamen ücretsiz olacağını duyurdu.

Onikişubat Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği Çocuk Şenliği’ne ek olarak Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nu da bir günlüğüne ücretsiz hale getirdi.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın talimatıyla alınan bu karar, hem bayram coşkusunu artırmayı hem de vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmeyi hedefliyor.

Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, bu özel günde aileleriyle birlikte eğlenceli ve hareketli vakit geçirmek isteyen herkese açık olacak.

Başkan Toptaş, 23 Nisan’ın sadece çocuklar için değil, tüm toplum için umut ve neşe günü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, ilçemizin tüm çocuklarını ve ailelerini doğayla iç içe bir etkinliğe davet ediyoruz. Bisiklet ve yürüyüş yolumuzu ücretsiz hale getirerek bu güzel günü daha da özel kılmak istedik.Haydi çocuklar, pedalları 23 Nisan için çevirelim”

Gün boyunca çeşitli sürprizler ve çocuklara özel aktivitelerin de düzenleneceği de ifade edildi.