Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve vatandaşlara daha yaşanabilir alanlar sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak devam eden çevre düzenlemeleri kapsamında, Batı Çevre Yolu da kapsamlı bir temizlik çalışmasına sahne oluyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Batı Çevre Yolu boyunca yol kenarlarında biriken atıklar onlarca araç ve personelin yoğun çabasıyla temizleniyor. Gün boyu devam eden temizlik çalışmaları sayesinde hem çevre kirliliği hem de görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar Şehrin Dört Bir Yanında Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarını sadece yüzeysel atık toplanmasıyla sınırlı tutmayarak, detaylı çevre bakımı ve peyzaj düzenlemeleri de gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla, Batı Çevre Yolu’nun daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çevre temizliği ve kent estetiği konusundaki çalışmaların sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağı, şehrin dört bir yanında düzenli olarak benzer faaliyetlerin devam edeceği vurgulandı.