Kahramanmaraş'ın gözde ilçelerinden Türkoğlu, ilçe olmasının 65. yıl dönümünü görkemli bir şölenle kutladı. İlçe tarihinde ilk kez bu denli kapsamlı bir kutlamaya ev sahipliği yapan Türkoğlu, gün boyu süren etkinliklerle unutulmaz anlara sahne oldu. Akşam saatlerindeki aşıkların atışması ve Hilmi Şahballı konseri katılımcılara müzik ziyafeti çekti.

Kutlamalar, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen Çelenk Sunma Töreni ile başladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu. Ardından, Türkoğlu Millet Meydanı'nda renkli bir Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sanatseverlerin beğenisini kazanan serginin ardından, yetenekli gençlerin sergilediği Halk Oyunları Gösterisi büyük alkış aldı.

Akşam saatlerine doğru coşku daha da arttı. Türkoğlu Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, buradan Millet Meydanı'na kadar süren görkemli bir Kortej Yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde bayraklar ve coşkulu sloganlarla ilerleyen kalabalık, ilçenin kuruluş yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutladı. Millet Meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türkoğlu Belediyesinde etkinliği organize eden ekip, hem protokol üyelerinden hem de vatandaşlardan tam not aldı.

BAŞKAN KARACA: "TÜRKOĞLU BİR SEVDADIR, GÖNÜL MESELESİDİR"

Millet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, "Gavur Gölü'nden Tıbığ'a, Orçan Deresi'nden Bababurun'a, Domuztepe'den Dalyan Köprüsü'ne, Medet'inGözü'ndenÇataloluk'a uzanan bu eşsiz coğrafyada, sevdamız Türkoğlu'nun ilçe oluşunun 65. yıl dönümünü birlikte kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu kutlu güne teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız.” Dedi.

TÜRKOĞLU SADECE BİR YERLEŞİM YERİ DEĞİL BİR SEVDADIR

Konuşmasının başında Türkoğlu’nun ilçe olmasını sağlayan dönemin Başbakanı Adnan Menderes’i de rahmetle anan Başkan Karaca, “Geçmişten bugüne büyük fedakarlıklarla büyüyen, gelişen ve güzelleşen Türkoğlu, bizim için sadece bir yerleşim yeri değil, bir sevda, bir gönül meselesidir. Bu sevdanın adı Türkoğlu'dur. Türkoğlu, Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki destansı mücadelesinde önemli bir yer tutmuş, bu toprakların özgürlüğü için canını feda eden kahramanların öncüsü olmuştur. Eğer Türkoğlu olmasaydı, Maraş'ın milli mücadelesi noksan kalırdı. Bu tarihi gerçek tüm açıklığıyla ortadadır. Altmış beş yıl önce atılan bu tarihi adım, bugün geldiğimiz noktada bizlere üretken ve güçlü bir ilçenin kapılarını aralamıştır. Bu başarıda, geçmişten bugüne görev yapmış tüm kamu çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, esnafımızın, çiftçimizin, öğretmenlerimizin, işçimizin, gencimizin ve yaşlımızın büyük emeği ve alın teri bulunmaktadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz çelenk sunma töreni, açılışını yaptığımız fotoğraf sergisi, halk ozanlarımızın katılımıyla gerçekleşecek konserler ve kültürel etkinlikler, Türkoğlu'nun altmış beş yıllık gurur dolu yolculuğunun sembolüdür. Geçmişimizi yad ederken, geleceğe umutla baktığımız çok değerli bir gündeyiz.

BELEDİYEMİZİN KAYNAKLARINI VERİMLİ KULLANIYORUZ

Değerli hemşehrilerim, her zaman ve her koşulda sizlerden aldığımız güç ve destekle belediyecilik hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, hizmet imkanlarımızı sürekli genişletiyoruz. Hamdolsun, artık kendi ayakları üzerinde duran bir Türkoğlu Belediyesi var. Borçlarından kurtulmuş, araç ve gereç eksiğini tamamlamış, parke ihalesini de yaparak yol sorununu hızla çözüme kavuşturacak adımları atmış bir belediyeyi, altmış beşinci yılında sizlere armağan ediyoruz. Altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden kültürel etkinliklere, çevre düzenlemelerinden ulaşım yatırımlarına kadar ilçemizin her köşesinde daha yaşanabilir bir Türkoğlu için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan, halkına değer veren ve her kesime ulaşan bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmektir.

HİZMET İÇİN BURADAYIZ, MİLLETİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yolumuz uzun, sorumluluğumuz büyük. Ancak inancımız tam, azmimiz güçlüdür. Hizmet için buradayız. Milletimiz için çalışıyoruz. Güzel Türkoğlu'muz, bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden alnının akıyla gelmeyi başarmıştır. Son olarak, 6 Şubat tarihinde yaşadığımız ve asrın felaketi olarak hafızalarımıza kazınan büyük deprem, ilçemizde derin yaralar açmıştır. Bu büyük afet hem canlarımızı yakmış hem de ilçemizde ağır hasarlara yol açmıştır. Ancak bizler yılmadan, yıkılmadan, birliğimizi ve dayanışmamızı koruyarak ilçemizi yeniden ayağa kaldırmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, tedavi gören yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Sevdamız Türkoğlu, birlik ve beraberlik inancıyla ve çalışkanlığıyla yoluna emin adımlarla devam edecektir. Bu anlamlı günde emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.

KAYMAKAM MERCAN: "GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan da yaptığı konuşmada ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yaparak, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine değindi. Kaymakam Mercan; “65 yıllık ilçe tarihimizin en acı gününü 6 Şubat 2023 gecesinde yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinin 6 Şubat 2023 öncesinden daha iyi bir hale getirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda, büyükşehir belediyemizden ilçe belediyemize, bakanlıklarımızdan valiliklerimize kadar el birliğiyle, gönül birliğiyle, geçmişten aldığımız ilhamla, evlatlarımızdan aldığımız emaneti en iyi şekilde gelecek nesillere bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

HİZMET İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Çakıroğlu'ndan Yazıköy'lerine, Orçan bölgesinden Kale Dibine, Kılılı'dan Beyoğlu'na kadar 705 kilometrekarelik toprağıyla Türkoğlu'nun her karışında, her vatandaşımıza hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, bundan 107 yıl önce bu aziz milletin onurunu korumak için can veren şehitlerin yurdudur Türkoğlu. Zeytinden çileğe, hurmadan Antep fıstığına kadar 32 farklı ürünün yetiştiği bereketli toprakların adıdır Türkoğlu. 705 kilometrekarelik yüzölçümüyle, 42 mahallesiyle, her köşesinde vatansever insanların yaşadığı yurdun adıdır Türkoğlu. Bu aziz yurda hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Hata bizden, iltifat devletten, tevfik Allah'tandır. Bundan iki buçuk yıl önce yaşadığımız depremde çadır ararken, bugün Allah'ın lütfuyla TOKİ konutlarımızdaki sorunlarla uğraşıyoruz. İki buçuk yılda başardıklarımız, gelecekte başaracaklarımızın da en güzel göstergesidir. Sözlerime son verirken, her an ilçemize hizmet etme noktasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere valimize, ilimizin değerli milletvekillerine, büyükşehir belediyemizden ilçe belediyemize, muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Karaca, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara pamuk şeker ikramında bulundu. Bu samimi buluşma, kutlamalara ayrı bir sıcaklık kattı.

Programda kültürel etkinlikler ön plana çıktı. Sonrasında, Yazar Mehmet Işık tarafından hazırlanan "Türkoğlumuzun Tarihini Anlatan" etkileyici bir video gösterimi sunuldu. Ardından, ilçenin "Ulu Çınarları"na ait duygu dolu bir video gösterimi yapıldı. Müzik öğretmenlerinin sunduğu keyifli dinletinin ardından, Âşıklar Atışması ile geleneksel Türk kültürü yaşatıldı. Gecenin finalinde ise sevilen Halk Ozanı Hilmi Şahballı sahne alarak Türkoğlu halkına unutulmaz bir konser verdi.

Kutlamalar, gece geç saatlerde katılımcılara yapılan çeşitli ikramlarla sona erdi. Türkoğlu'nun 65. yıl dönümü, birlik, beraberlik ve coşku dolu anlara sahne oldu.