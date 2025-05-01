Geçtiğimiz yıl öğrencilerin el emeğiyle ürettiği bank ve masalar, Dulkadiroğlu’nun birçok parkında vatandaşlarla buluşturulmuştu. Bu yıl da başarılı iş birliğinin devam etmesi amacıyla yeni bir protokol hayata geçirildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, geçtiğimiz yılın oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak bu yıl da aynı kararlılıkla projeyi sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Akpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Bu iş birliğiyle hem öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı sunuyoruz hem de yerel üretimi destekleyerek kamu kaynaklarını daha verimli kullanıyoruz. Eğitimle üretimi buluşturan bu anlamlı adımın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyor, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

Başkan Akpınar, gençlere yönelik projelere önem verdiklerini ve benzeri çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Yeni protokol kapsamında üretilecek bank ve piknik masalarının, bu yıl da Dulkadiroğlu’nun çeşitli parklarında vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.