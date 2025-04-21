Eğitim katılımcılara, proje yazımı ve yürütme süreçlerinde uzmanlaşma fırsatı sunuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Avrupa Birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve yenilikçi sosyal fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerine başladı.

SOGEM’in ilk faaliyeti olarak başlatılan Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi katılımcılara, proje yazımı ve yürütme süreçlerinde uzmanlaşma fırsatı sunuyor. Eğitimler, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle ücretsiz olarak düzenleniyor. Program kapsamında katılımcılar; proje geliştirme aşamaları, finansman kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir projelerin oluşturulması gibi önemli konularda teorik ve uygulamalı bilgiler ediniyor. Eğitimler, şehirdeki nitelikli proje personeli ihtiyacına cevap vermeyi amaçlarken, aynı zamanda sosyal girişimcilik alanında yeni fikirlerin doğmasına da zemin hazırlıyor. Eğitim programı, 25 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Katılımcılar eğitim süresince proje yönetimi konusunda kapsamlı bilgi sahibi olurken, programı başarıyla tamamlayanlara resmi sertifika da verilecek.