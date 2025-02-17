İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan yetiştiriciliği yapan 20 çiftçiye, ilçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yem kırma makinesi dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Adsay, İlçe Tarım Müdürlüğü önünde düzenlenen törende çiftçilere desteklerinin sürdüğünü belirtirken, Bakanlığımız Verimli Yeriştiricilik Projesi kapsamında, İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda İlçe Müdürlüğümüzce hayvan yetiştiriciliği yapan ve başvurusu olumlu olarak değerlendirilen 20 çiftçimize %75 hibe ve % 25 çiftçi katkı paylı Yem Kırma Makinesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.