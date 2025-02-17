Nesine.com 3. Lig’in 20. haftasında sahasında Sebat Gençlikspor maçını 1-0 kazanan Kahramanmaraş İstiklalspor da Teknik Patron Ramazan Çelik, önemli bir maçtı. Yani önemli bir rakibe karşı oynadık Bizim üstümüzdelerdi bu maçı kazanıp artık o şampiyonluk havasını mutlaka yaşamak istiyorduk. Şuan o havayı yakalamış durumdayız” dedi.

“KOLAY MAÇ OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK”

Kahramanmaraş Mehmet Dizibüyük Sentetik Çim Saha’da oynanan karşılaşmada, kırmızı-beyazlı ekip etkili oyunuyla 3 puanı hanesine yazdırdı. Kahramanmaraş ekibi, aldığı bu galibiyetle üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım atarken, Kahramanmaraş İstiklalspor Teknik Patronu Ramazan Çelik maç sonrası açıklamalarda bulunarak rakibi analiz edip 3 puana ulaştıklarının altını çizdi.

Teknik adam Çelik yaptığı değerlendirmede; “Tabii Kolay Olmayacak bir maçtı maç öncesinde de bunları konuşmuştuk. Ama tabii iyi hazırlandığımız düşünüyoruz yine hafta içi gerçekten de rakibimizin neler yapabileceği ile ilgili çok ciddi hazırlandık maça. Çok da iyi başladık, diğer maçlara oranla tutuk bir oyun sergilemiş olduk. Ama biraz daha bu şeyden kaynaklandı rakibin bizi beklemesinden kaynaklandı ama en nihayetinde sabırla devam ettik ve ikinci yarıda gördüğünüz gibi bulduğunuz golle maçı kazanmasını bildik. Güzel galibiyet oldu, yine taraftarlarımız harikaydı yönetimimiz yanımızda, buradaki bütün çalışanlar herkesin desteği için teşekkür ediyorum” dedi.

“YOLUMUZ UZUN KAZANILACAK ÇOK MAÇIMIZ VAR!”

Galibiyete ulaştıkları için mutlu olduklarını lakin önlerinde daha kazanılacak maçların olduğuna dikkat çeken Teknik adam Ramazan Çelik, “Tabii Yolumuz uzun geriye artık 10 tane maç kaldı. Son Tepecik maçına kadar yarış devam edecek. Biz elimizden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğiz hep beraber aynı şeyi düşündüğümüzde İnşallah güzel bir Sonuçla sezonu bitireceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle devam ederiz” dedi.