Adana ve Kahramanmaraş’ta suç örgütüne tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yaklaşık 7 ay önce sahte senet düzenleyerek haksız kazanç temin ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 25 Eylül'de Adana merkezli 6 ilde düzenlenen ikinci operasyonda, firari 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İki avukatın da olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı

Polis, 156 milyon lira değerinde sahte senet düzenleyerek haksız kazanç temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik 14 Şubat'ta Adana ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. İki avukatın da arasında olduğu 6 zanlı tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olarak 100 milyon lira tutarında 6 sahte senet daha düzenlendiği tespit edilmiş, hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanması için 5 gün önce Adana, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.