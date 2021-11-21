Baba ve oğlu feci şekilde can verdi!

Seydikemer ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinin Kuz mevkisinde Yusuf Ödün yönetimindeki 07 RC 036 plakalı traktör, ormanlık alanda engebeli arazide ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

BABA OĞUL TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Yusuf Ödün (55) ve oğlu Erdem Ödün (28), devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba- oğlun yaşamını yitirdiğini belirledi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Yusuf Ödün ile Erdem Ödün'ün cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.