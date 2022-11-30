Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Daha Ulaşılabilir Göksun İçin Büyükşehir Sahada
Daha Ulaşılabilir Göksun İçin Büyükşehir...
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta...
Başkan Güngör’den Şehir Hastanesi’ne Ziyaret
Başkan Güngör’den Şehir Hastanesi’ne Ziyaret
Başkan Mahçiçek; “Vatan ve bayrak sevdalısı kahramanlara selam olsun”
Başkan Mahçiçek; “Vatan ve bayrak...
Sezai Karakoç Kolokyumu Devam Ediyor
Sezai Karakoç Kolokyumu Devam Ediyor

Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi!

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi!

Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi!

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 13:53

Ahmet Yesevi Caddesi'nde ilerleyen hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak caddede seyreden 06 CSN 182 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, otomobilin büyük bir kısmı kamyonun kasasının altında kaldı, sürücü Mustafa Saler araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Sürücü Saler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun altından çıkarılan otomobil de çekici yardımıyla götürüldü. Ekiplerin devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle Ahmet Yesevi Caddesi ulaşıma kapatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 10 kişi yaralandı!
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 10 kişi yaralandı!
Kahramanmaraş’ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş’ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızını ölürden katiller için 20’şer yıl hapis!
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızını ölürden katiller için 20’şer yıl hapis!
Kahramanmaraş’ta kaza! Üç yaralı!
Kahramanmaraş’ta kaza! Üç yaralı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber