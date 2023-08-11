Hatay’da feci kaza: 4 kişi öldü!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırcaoğlu mevkiinde meydana gelen kazada İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ömer Tan kontrolündeki 40 AAB 141 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 31 AGA 96 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi Aktuna alındı.

Yaralılardan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ömer Tan, 10 aylık S.Ç., 1 yaşındaki H.G.Ç. ve 2 yaşındaki M.H.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Diğer 5 yaralanın ise hastanede tedavileri sürüyor.