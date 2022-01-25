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Hırsızlar 30 Dükkanı Soydu

İstanbul Eminönü'nde tarihi handaki 30 dükkana giren hırsızlar, kasalardaki para ve ziynet eşyalarını çaldı.

Hırsızlar 30 Dükkanı Soydu

Hırsızlar 30 Dükkanı Soydu

İstanbul Eminönü'nde tarihi handaki 30 dükkana giren hırsızlar, kasalardaki para ve ziynet eşyalarını çaldı.

25 Ocak 2022 Salı 12:13
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İstanbul Eminönü'nde kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkanı soydu. Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, hırsızlar hanın çatı katındaki camı kırarak içeri girdi. Handa bulunan yaklaşık 30 dükkana giren şüpheliler içeride bulunan kasaları patlattı. Hiçbir malzemeye dokunmayan şüpheliler sadece kasaların içerisindeki paraları ve ziynet eşyalarını çaldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasını söken şüpheliler kayıt cihazını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Sabah hanı açan han bekçisi dükkanların soyulduğunu fark etti. Haberi alan iş yeri sahipleri hemen hana giderek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“KAYIP TUTAR 60 BİN TL'DEN FAZLA”

Ödemelerini yapmak için çekmeceye koyduğu 60 bin lirası çalınan dükkan sahibi Oya Akburak, ''Canımız yandı. Bayağı büyük meblağlarda paramızı çaldılar. Bütün dükkanlara girmişler. Sadece para aramışlar. Paranın dışında bir şeye dokunmamışlar. Bilgisayarlar her şey yerinde duruyor. Kayıp tutar 60 bin TL’den fazla” şeklinde konuştu.

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